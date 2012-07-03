У Литвина розповіли, де він був під час скандального голосування

Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби ВР, прес-секретар голови ВР Вікторія Шведова. «Голова Верховної Ради знаходиться на засіданні Гуманітарної ради при Президентові», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, під час сьогоднішнього вечірнього засідання депутати ухвалили в цілому мовний закон. Вечірнє засідання проводив перший віце-спікер Адам Мартинюк.