У Литвина розповіли, де він був під час скандального голосування
17:45, 03 липня 2012Політика
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Голова Верховної Ради Володимир Литвин не проводив сьогодні вечірнє засідання парламенту, оскільки перебуває на засіданні Гуманітарної ради при Президентові України.
|Володимир Литвин не проводив вечірнє засідання
Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби ВР, прес-секретар голови ВР Вікторія Шведова. «Голова Верховної Ради знаходиться на засіданні Гуманітарної ради при Президентові», - сказала вона.
Як повідомляв УНІАН, під час сьогоднішнього вечірнього засідання депутати ухвалили в цілому мовний закон. Вечірнє засідання проводив перший віце-спікер Адам Мартинюк.
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