Об’єднана опозиція вимагає від Литвина не підписувати мовний закон

Об’єднана опозиція звернулася до голови Верховної Ради Володимира Литвина з вимогою не підписувати Закон «Про засади державної мовної політики», ухвалений провладною більшістю з порушеннями усіх законодавчих процедур.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Фронт Змін», цим поданням блокується підписання спікером цього акту.

З поданням до В.Литвина звернулися голова Ради Об’єднаної опозиції, лідер «Фронту Змін» Арсеній Яценюк та заступник голови Верховної Ради, член партії «Батьківщина» Микола Томенко.

У документі зазначається, що під час ухвалення закону в другому читанні були порушені частини 3 статті 84 Конституції України та глава 20 Регламенту Верховної Ради України, головуючий на пленарному засіданні не забезпечив заходів щодо усунення даного порушення, а також залишив без відповіді заяви народних депутатів України про порушення Регламенту Верховної Ради України.

А.Яценюк і М.Томенко внесли також до парламенту проект постанови Верховної Ради «Про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття в цілому як закон проекту Закону України «Про засади державної мовної політики» (реєстр. № 9073 від 26.08.2011 року).

Закон про мови «може бути підписаний лише тоді, коли буде проведена повна процедура особистого голосування і розгляду більш ніж двох тисяч поправок до даного акту», - підкреслив А.Яценюк.

Він наголосив, що В.Литвин не має права підписувати цей акт і подавати його на підпис Президенту. В іншому разі «і Литвин, і Янукович будуть співучасниками конституційного злочину й нестимуть відповідальність. Якщо не сьогодні, то після виборів до нової Верховної Ради», - заявив А.Яценюк.