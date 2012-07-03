Об’єднана опозиція вимагає від Литвина не підписувати мовний закон

20:53, 03 липня 2012
Політика
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З поданням до В.Литвина звернулися голова Ради Об’єднаної опозиції, лідер «Фронту Змін» Арсеній Яценюк та заступник голови Верховної Ради, член партії «Батьківщина» Микола Томенко. 

Володимир Литвин
Об’єднана опозиція звернулася до голови Верховної Ради Володимира Литвина з вимогою не підписувати Закон «Про засади державної мовної політики», ухвалений провладною більшістю з порушеннями усіх законодавчих процедур.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Фронт Змін», цим поданням блокується підписання спікером цього акту.

З поданням до В.Литвина звернулися голова Ради Об’єднаної опозиції, лідер «Фронту Змін» Арсеній Яценюк та заступник голови Верховної Ради, член партії «Батьківщина» Микола Томенко.

У документі зазначається, що під час ухвалення закону в другому читанні були порушені частини 3 статті 84 Конституції України та глава 20 Регламенту Верховної Ради України, головуючий на пленарному засіданні не забезпечив заходів щодо усунення даного порушення, а також залишив без відповіді заяви народних депутатів України про порушення Регламенту Верховної Ради України.

А.Яценюк і М.Томенко внесли також до парламенту проект постанови Верховної Ради «Про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття в цілому як закон проекту Закону України «Про засади державної мовної політики» (реєстр. № 9073 від 26.08.2011 року).

Закон про мови «може бути підписаний лише тоді, коли буде проведена повна процедура особистого голосування і розгляду більш ніж двох тисяч поправок до даного акту», - підкреслив А.Яценюк.

Він наголосив, що В.Литвин не має права підписувати цей акт і подавати його на підпис Президенту. В іншому разі «і Литвин, і Янукович будуть співучасниками конституційного злочину й нестимуть відповідальність. Якщо не сьогодні, то після виборів до нової Верховної Ради», - заявив А.Яценюк.

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