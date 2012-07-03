Журналісти оцінили стан свободи слова у 4,5 бала з 10 (опитування)

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування журналістів «Виборча кампанія-2012: чого журналісти очікують від соціологів?», проведеного фондом «Демократичні ініціативи».

Результати опитування свідчать, що це значно гірша оцінка, ніж була дана в опитуванні у березні 2005 року (7 балів) та у березня 2009 (5,9 бала), проте дещо краща, ніж у червні 2010 (3,6) та у грудні 2011 (3,7). При цьому більшість опитаних журналістів відчувають на собі прояви тиску та цензури у своїй роботі. Тиск відчувається з боку представників влади та через самоцензуру.

Опитування проводилось з 24 травня по 18 червня 2012 року. Усього було опитано 72 журналісти: 30 з Києва та 42 – з усіх регіонів України.