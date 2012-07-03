Кириленко: штурм Українського дому призначений на 2 годину ночі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у виступі на мітингу на захист української мови, що проходить на сходах Українського дому.

«У нас є інформація, що після 2-ї ночі міліція знову буде робити штурм, тому всі ті, кому не байдужа українська доля, лишаймося тут, лишаймося захистити цей плацдарм і лишаймося захистити українську мову, і не тільки мову, а й Українську державу, і не тільки Українську державу, а й кожного українця», - закликав В.Кириленко.

Він також закликав усіх залишатися на своїх місцях біля Українського дому для продовження акції.

В.Кириленко наголосив, що акція проходить не тільки на захист української мови, але й проти «банди, яка опанувала нашу країну».

За словами В.Кириленка, народні депутати, яких зараз біля Українського дому 12, залишаються на цю ніч та наступні.