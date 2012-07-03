Кириленко: штурм Українського дому призначений на 2 годину ночі

23:03, 03 липня 2012
Політика
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Лідер партії «За Україну!» В’ячеслав Кириленко заявляє, що правоохоронні органи спробують розігнати мітинг біля Українського дому після 2-ї години ночі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у виступі на мітингу на захист української мови, що проходить на сходах Українського дому.

«У нас є інформація, що після 2-ї ночі міліція знову буде робити штурм, тому всі ті, кому не байдужа українська доля, лишаймося тут, лишаймося захистити цей плацдарм і лишаймося захистити українську мову, і не тільки мову, а й Українську державу, і не тільки Українську державу, а й кожного українця», - закликав В.Кириленко.

Він також закликав усіх залишатися на своїх місцях біля Українського дому для продовження акції.

В.Кириленко наголосив, що акція проходить не тільки на захист української мови, але й проти «банди, яка опанувала нашу країну».

За словами В.Кириленка, народні депутати, яких зараз біля Українського дому 12, залишаються на цю ніч та наступні.

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