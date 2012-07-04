ПР: у Криму задоволені законом про мовну політику

Про це повідомила прес-служба кримської організації Партії регіонів.

«На території півострова проживає не менше 120 народів, і я щиро радий, що Партія регіонів добилася прийняття такого важливого для всіх кримчан рішення, - сказав А.Могильов. - Закон про мови дає людям можливість не тільки думати, мріяти і говорити рідною мовою в своїх сім'ях, а й здійснювати свої громадянські права».

За його словами, добившись прийняття закону, Партія регіонів виконала обіцянку, дану виборцям. «Опозиціонери намагалися під будь-яким приводом затягти розгляд законопроекту, щоб Верховна Рада України чинного складу вже не змогла повернутися до прийняття рішення. На щастя, їм це не вдалося. Голосування за законопроект відбулося в рамках закону», - вважає А.Могильов.

У Криму проживає близько 2 мільйонів чоловік, при цьому більшість росіяни. Кримські татари становлять близько 13% населення півострова.