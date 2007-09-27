Луценко про фальсифікації, синіх приблуд і східних братів

Лідер Блоку «Наша Україна - Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що фальсифікації не допоможуть Партії регіонів перемогти на дострокових парламентських виборах. Про це він заявив під час регіонального телемосту «Завдання для майбутнього уряду» за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що про фальсифікації говорять дуже давно. Він не виключив, що Партія регіонів говорить саме про ті фальсифікації, які виявила у східних регіонах Служба безпеки за поданням «Нашої України» щодо існування в списках виборців «тисяч мертвих душ». За словами Ю.ЛУЦЕНКА, “сьогодні сині приблуди блукають західною Україною і кажуть: голосуй не голосуй, а все одно буде … ну, натякають, що буде ЯНУКОВИЧ”. При цьому він підкреслив, що “цього не вийде”.

Ю.ЛУЦЕНКО також висловив переконання, що навіть у східних регіонах люди будуть голосувати проти Партії регіонів: «я впевнений, що наші східні брати-українці так само зрозуміли, що з козла не буде молока, навіть якщо назвати його прем’єр-міністром, і в даному випадку вони проголосують проти Партії регіонів навіть ногами».

Ю.ЛУЦЕНКО закликав голосувати за його політичну силу, зауваживши, що сьогодні багато вимагають від Президента, але люди забули, що «злочинна політреформа МЕДВЕДЧУКА-МОРОЗА» забрала практично всі повноваження у ЮЩЕНКА, а закон про Кабінет міністрів забрав остаточно всі повноваження, «і сьогодні Президент може лише висловлювати свою політичну думку по телебаченню».

Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що перемога НУ-НС дозволить Президенту реалізувати його плани і навести порядок в країні.