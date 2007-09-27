Мороз пояснив, чому йде на вибори

Лідер Соціалістичної партії України, голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ заявляє, що погодився на проведення дострокових виборів, щоб не допустити «пролиття крові» в Україні.

Про це він заявив сьогодні під час теледебатів з представниками Блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” на Першому Національному телеканалі, відповідаючи на запитання, чому він та СПУ все-таки беруть участь у виборах, які називає незаконними, в такий спосіб легалізуючи їх.

О.МОРОЗ зазначив, що, неодноразово спілкуючись з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, він переконався, що той піде “на будь-які кроки, на будь-які порушення, в тому числі на злочинні, щоб досягти поставлених для нього цілей – реформи влади на свій бік”.

Лідер СПУ заявляє, що, як і інші члени коаліції, погодився на дострокові вибори, щоб “уникнути кровопролиття, адже вже було прийняте абсолютно антиконституційне злочинне рішення про введення військ до Києва, чого не допускав жоден Президент України раніше і ніхто в Європі з керівників держави”.

Він зазначив, що “це абсолютно зрозуміле рішення, бо кров – завжди гірше, ніж навіть поганий мир”.