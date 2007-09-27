Регіонали о 17.00 вип`ють шампанське і зберуть залізяки

Партія регіонів має намір демонтувати сцену на Майдані Незалежності в столиці після оголошення позитивних для неї результатів виборів Ради.

Про це заявила в ефірі телевізійного каналу «Інтер» кандидат в депутати від ПР Ганна Герман.

Вона відзначила, що сцена на головній площі країни з`явилася виключно для того, щоб відзначити перемогу. Герман пообіцяла, що регіонали тільки вип`ють шампанське за перемогу і «зберуть ці всі залізяки».

На уточнююче запитання, чи відбудеться це 1 жовтня, регіоналка відповіла: «Ми підемо в 17:00 після перемоги».

Нагадаємо, прихильники Партії регіонів 22 вересня встановили наметове містечко на Майдані Незалежності в Києві. Прем`єр-міністр, лідер Партії регіонів Віктор Янукович пояснює той факт, що Партія регіонів розбила наметове містечко на Майдані, наміром протидіяти можливим фальсифікаціям виборів з боку своїх політичних опонентів.

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