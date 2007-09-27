Оніщук: чутки про Ющенка суттєво перебільшені

Чутки про те, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО хоче переписати «під себе» Конституцію України, «суттєво перебільшені». Про це сказав представник Блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” Микола ОНІЩУК під час теледебатів з представниками Соціалістичної партії України на Першому Національному телеканалі.

«Я працюю з Президентом України і знаю, що такого політичного завдання немає», - зазначив він. За словами М.ОНІЩУКА, ставиться завдання зробити баланс між гілками влади та відновити контроль за її діяльністю.

М.ОНІЩУК зазначив, що «перманентні зміни до Конституції насправді людьми не підтримуються». Він вважає, що політики мають пропонувати суспільству нову Конституцію лише в тому випадку, коли «це є конче необхідно і дозволяє вирішити конфлікти, які політики самі в силу або політичної недорозвинутості, чи відсутності політичної культури не можуть вирішити».

Він наголосив, що в цій ситуації не може йти мова «про перетягування канату на бік Президента, парламенту чи уряду». За словами представника НУ-НС, зміни до Конституції потрібно внести, щоб органи влади могли ефективно здійснювати свої повноваження, а не для того, «щоб отримати більше влади».