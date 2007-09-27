Луценко хоче припинити ”пляски на могилах”

Лідер виборчого блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО запевнив прикарпатців, що до кінця року держава визнає ветеранів Української Повстанської Армії. Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив в Івано-Франківську на Вічевому майдані, виступаючи перед виборцями після регіонального телемосту за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА «Завдання для майбутнього уряду».

«Панове, на 9 травня я завжди кладу квіти на могили двох своїх дідів, які познайомилися під Рейхстагом. – наголосив Ю.ЛУЦЕНКО. – Я прекрасно розумію, що тут, люди воювали за себе, за націю, за державу і треба класти квіти для цих героїв. Я хочу, аби цього року наша фракція з вашою підтримкою припинила пляски політиків на могилах. Бо всі герої України, під якими б прапорами вони не воювали за Україну, мають бути шанованими і визнаними героями. Ми це зробимо саме цього року. Запорука тому, що я про це казав і в Харкові, і в Донбасі і завтра в Запоріжжі, і тут в Галичині».

«Я кажу це щиро, бо знаю, що це запорука українського майбутнього, Української держави. Підтримайте нас і цього року героїв УПА отримають своє визнання в українському парламенті», - підсумував лідер НУ-НС.