Верховна Рада відправила до КС «депутатську недоторканність»

10:42, 05 липня 2012
Політика
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Парламент направив до Конституційного суду зміни до конституції щодо зняття недоторканності з народних депутатів.

Верховна рада

Верховна Рада України направила до Конституційного Суду проект закону «Про внесення змін до Конституції України (щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб)» (№3251).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 236 із 270 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Не голосували в повному складі фракції «БЮТ-Батьківщина» та НУ-НС, оскільки на знак протесту проти ухвалення мовного закону вони ще у вівторок, 3 липня, залишили сесійну залу і беруть участь в акції на захист української мови біля Українського дому.

Також за дане рішення проголосував лише один народний депутат з групи «Реформи заради майбутнього».

Даним законопроектом передбачено внести зміни до статті 80 Конституції України. Згідно з пропозицією, народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах.

Водночас законопроектом передбачається, що народний депутат без згоди Верховної Ради не може бути затриманим чи заарештованим до набуття чинності обвинувального вироку суду стосовно нього.

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