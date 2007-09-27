Янукович і Тимошенко просять стати на коліна

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович закликає своїх прихильників утриматися в четвер - Свято Воздвиження Чесного Хреста – від голосних акцій.

"У день Свята Воздвиження Чесного Хреста прошу вас, дорогі мої однодумці, соратники і прихильники, утриматися від голосних акцій", - йдеться у зверненні Януковича, яке розповсюдила прес-служба Партії регіонів.

"У таке велике свято треба піти до храму і помолитися, попросити Господа, щоб допоміг нам воздвигнути наші зусилля на добру путь", - додав прем`єр-міністр.

У свою чергу лідер БЮТ Юлія Тимошенко закликає усіх українців помолитися у п`ятницю, останній день виборчої агітації.

"За останні місяці виборчої кампанії в країні було вилито дуже багато бруду, сказано багато образливих, прикрих і несправедливих слів. Забагато агресії, злості, несправедливості", - цитує слова Тимошенко прес-служба БЮТ.

"І саме тому я прошу, бодай у останній день виборчої агітації 28 вересня відмовитися від поливання брудом один одного, від наклепів, від з`ясування стосунків", - заявила лідер блоку.

Тимошенко закликає "у цей день всіх людей, всіх громадян України, незалежно від віри, конфесійної приналежності, політичних симпатій, віку та соціального становища схилитися в молитві за Україну".

"Я хочу, щоб ми звернулися до Бога та попросили в нього щастя і кращої долі для України, для своїх родин, для своїх дітей, свого майбутнього", - відзначила вона.

"Де б кожен з наc не був - у Луганську, Львові, Одесі чи в Чернігові, вдома чи в дорозі - зупинимося на мить, прислухаємося до свого серця, до своєї душі. Звернемося до Господа нашого і скажемо кілька щирих теплих чуйних слів", - додала лідер БЮТ.

"І своїм друзям, і недругам. І соратникам, і опонентам. У Вірі, Надії та Любові наше спасіння і майбутнє. Майбутнє наших дітей, майбутнє нашої Великої України.

Дякую Вам. Хай допомагає Вам Бог!", - звершила Тимошенко.

У повідомленні відзначається, що молитва відбудеться у п`ятницю на Софіївській площі о 18.30.

Українська правда