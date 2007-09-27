Цушко прийде до Медведька

Кандидат у народні депутати від СПУ, міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО сьогодні о 14.00 передасть звернення та документи стосовно свого отруєння до Генеральної прокуратури України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі СПУ.

Прес-служба запрошує до участі у заході представників засобів масової інформації (м. Київ, вул. Різницька, 13/15 – біля головного входу).