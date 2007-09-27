Цушко попросив дати йому охоронців

Кандидат у народні депутати від СПУ, міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО сьогодні о 14.00 передасть звернення та документи стосовно свого отруєння до Генеральної прокуратури України.

Сам В.ЦУШКО, відповідаючи на запитання журналістів, зазначив «Сьогодні я подам заяву до Генпрокуратури. Нічого більше коментувати не буду». При цьому він додав, що в разі необхідность він проведе ще одну прес-конференцію.

Відповідаючи на одне із запитань, він сказав: «Зараз я вже впевнений… Мене хотіли вбити. Я вижив чудом, тому що наші лікарі провели терапію». На запитання, чи знає він, хто його отруїв, В.ЦУШКО відповів: «Ні. В мене є підозри». Разом з тим він зауважив, що зважаючи на факти української історії, навряд чи колись можна буде отримати чітку відповідь на це запитання.

Говорячи про позицію Президента стосовно його (В.ЦУШКА) заяви про отруєння, останній висловив жаль, що він, як громадянин країни, не має гарантій стосовно прав та свобод з боку вищого керівництва країни. «Я жалкую, що наш Президент не розуміє слова «гарант», - сказав він.

Також В.ЦУШКО повідомив, що до вчорашнього дня «він їздив тільки з водієм», але зараз попросив, щоб йому посилили охорону.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 вересня, міністр внутрішніх справ, кандидат в народні депутати від СПУ В.ЦУШКО заявив, що був отруєний теофіліном, і матеріали, що підтверджують його отруєння, він одержав 21 вересня. Він висловив припущення, що його отруїли організатори захоплення Генеральної прокуратури 27 травня.

В.ЦУШКО нагадав, що після подій 27 травня в приміщенні Генпрокуратури він був госпіталізований з діагнозом інфаркт міокарда. Для лікування міністра було перевезено в Німеччину. Проте у нього виникли деякі підозри щодо того, що з ним трапилося. Зокрема, за словами В.ЦУШКА, українські лікарі поставили йому діагноз – обширний інфаркт, але вже в Німеччині під час аналізів було з`ясовано, що коронарні судини його серця були в порядку. Крім того, він повідомив, що «26 травня робив кардіограму, і були хороші результати, а через день – стався інфаркт».

Водночас прес-секретар СБУ Марина ОСТАПЕНКО заявила, що "ні ЦУШКО, ні хтось з його довірених осіб не звертався в СБУ з інформацією про можливе його отруєння”. “У СБУ немає інформації про можливе отруєння", - сказала вона.

*** Теофілін за будовою близький до кофеїну, міститься в каві, чаї, і має збуджувальний вплив на центральну нервову систему, підвищує температуру тіла. У малих дозах теофілін справляє тонізуючу дію, при високій концентрації може викликати отруєння.