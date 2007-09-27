На ICTV розпочнеться спецпроект «Свобода слова» з Президентом України

Завтра, 28 вересня, у прямому ефірі телеканалу ICTV о 19.20 розпочнеться спеціальний загальнонаціональний проект «Свобода слова» з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, В.ЮЩЕНКО має намір провести відверту розмову з інтелектуальною елітою про сценарії майбутнього України.

Планується, що будуть обговорені такі питання: “Як зберегти єдність суспільства? Де взяти відповідальну еліту? Як досягти самоочищення? Як зробити дієвими слова про цінності і патріотизм? Хто розбудує сучасну країну, якою ми всі зможемо пишатися?”.

Студії знаходитимуться в Києві, Харкові, Львові.

Загальнонаціональний проект «Свобода слова» з Президентом України В.ЮЩЕНКОМ також транслюватимуть Національна телекомпанія України та «5-й канал».