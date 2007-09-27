Кучма дає оптимістичний прогноз для Литвина

Екс-президент України Леонід КУЧМА не виключає відставки Президента України Віктора ЮЩЕНКА після позачергових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.КУЧМА сказав, відповідаючи на запитання журналістів.

Так, відповідаючи на запитання чи можливі після дострокових парламентських виборів дострокові президентські вибори, він сказав: «Це може бути. Якщо знову буде коаліція на грані фантастики, якщо якась сила увійде туди, тільки щоб пограти м`язами, то завжди буде можливість проявити незадоволеність отриманим результатом».

Водночас Л.КУЧМА висловив надію, що розум переможе, оскільки «країна вже не витримає того, що відбувається». Він зазначив, що завжди був прихильником створення широкої коаліції в парламенті. На його думку, окрім Партії регіонів і «Нашої України», до коаліції повинна приєднатися ще одна політична сила, яка не дозволить зруйнувати коаліцію в разі гри одного з учасників коаліції. На його думку, такою силою можуть бути комуністи або соціалісти, або Блок Литвина. Щодо Блоку Литвина Л.КУЧМА спрогнозував, що цей блок пройде у ВР.