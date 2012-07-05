Янукович стверджує, що завдяки Євро-2012 Україна оновилася

Про це заявив Президент України Віктор Янукович у виступі під час прийняття з нагоди завершення футбольного свята, повідомляє прес-служба глави держави.

«Україна оновилася: ми збудували нові аеропорти, стадіони, дороги та інші складові інфраструктури. Ми оновили громадський транспорт у містах, які приймали європейський чемпіонат», – зазначив В.Янукович.

Глава держави також зауважив, що аеропорти у низці українських міст відтепер мають сучасні злітно-посадкові смуги, які можуть приймати літаки із більшою злітною вагою, а нові аеровокзали дали можливість збільшити кількість пасажирів. Він, крім того нагадав, що було побудовано 2200 кілометрів нових автомагістралей та відремонтовано майже 4000 кілометрів доріг.

«Ця інфраструктура – наше національне надбання. Це інвестиції у добробут нинішнього та наступних поколінь», – заявив глава держави.

За його словами, проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року стало найкращою міжнародною презентацією України та Польщі та надало нового імпульсу для розвитку туризму й інфраструктури двох країн.

"Світ по-новому відкрив для себе Україну. Ми довели, що є надійними партнерами, гостинною країною", - підкреслив глава держави. Він нагадав, що гідна організація Євро-2012 стала випробуванням для нашої країни, адже два роки тому спостерігалося значне відставання від графіку підготовки відповідної інфраструктури.

Тим не менше, наголосив Президент, ситуацію вдалося виправити - всі передбачені відповідною державною програмою об`єкти були готові приймати вболівальників та учасників турніру.

"Це – наша з вами спільна велика перемога. Футбол допоміг Україні відчути свою самодостатність, неповторність, став засобом утвердження національного духу, патріотизму", - резюмував В.Янукович, вітаючи присутніх з успішним проведенням Євро-2012.

Президент подякував усім, хто брав участь у підготовці фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

«Хочу подякувати нашій збірній, яка в непростих умовах проявила волю, характер та прагнення перемагати»,- сказав Глава держави.

Він висловив сподівання, що українська команда гідно пройде відбірковий турнір Чемпіонату світу 2014 року.