З виборчих комісій втечуть навіть найстійкіші?

Як виконати рішення суду?

Суд зобов’язав членів виборчих дільниць перевіряти дані про бажаючих голосувати вдома особисто, а не телефоном. Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову сьогодні винесла колегія суддів Окружного адміністративного суду м. Києва. Таким чином суд задовольнив відповідний позов блоку «Наша Україна-Народна самооборона» до Центральної виборчої комісії.

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