З виборчих комісій втечуть навіть найстійкіші?

12:23, 27 вересня 2007
Політика
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Як виконати рішення суду?

ВибориСуд зобов’язав членів виборчих дільниць перевіряти дані про бажаючих голосувати вдома особисто, а не телефоном.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову сьогодні винесла колегія суддів Окружного адміністративного суду м. Києва.

Таким чином суд задовольнив відповідний позов блоку «Наша Україна-Народна самооборона» до Центральної виборчої комісії.

 

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