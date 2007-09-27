З виборчих комісій втечуть навіть найстійкіші?
12:23, 27 вересня 2007Політика
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Як виконати рішення суду?
Суд зобов’язав членів виборчих дільниць перевіряти дані про бажаючих голосувати вдома особисто, а не телефоном.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову сьогодні винесла колегія суддів Окружного адміністративного суду м. Києва.
Таким чином суд задовольнив відповідний позов блоку «Наша Україна-Народна самооборона» до Центральної виборчої комісії.
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