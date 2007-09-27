Мороз: якщо їхня не візьме, Ющенко переграє вибори

Голова Верховної Ради V скликання, лідер СПУ Олександр МОРОЗ переконаний, що в разі, якщо Президент України та нинішня опозиція не отримають на позачергових парламентських виборах «потрібний їм результат, - вони знову підуть на чергові вибори».

Як повідомили УНІАН у прес-службі СПУ, про це О.МОРОЗ заявив сьогодні в ході робочої поїздки до міста Херсон під час зустрічі з мешканцями міста.

О.МОРОЗ висловив переконання, що нинішня виборча кампанія для діючої коаліції «закінчиться успішно, і коаліція залишиться такою ж», як і у парламенті п`ятого скликання.

Також О.МОРОЗ вчергове заявив, що «Президента цікавить лише одне – зміна Конституції, яка зробить Президента царем», дозволивши йому призначати всі ключові фігури у державі одноособово, у тому числі, керівників силових структур та міністрів.

О.МОРОЗ також піддав різкій критиці перебирання з боку РНБО на себе невластивих для цієї структури функцій, зокрема, звільнення міністрів.

Голова Верховної Ради України закликав учасників зустрічі бути поміркованими на виборах. «Іде боротьба не про ставлення до влади, іде боротьба за доступ до газової труби, за «кришування» ПДВ» тощо, - сказав він.

О.МОРОЗ також наголосив на намаганнях оточення Президента чинити вплив на судову гілку влади. «Так, ставиться питання, щоб вибори визнати такими, що не відбулися, якщо їхня не візьме», - сказав О.МОРОЗ, наголосивши, що для цього зараз Президент «налагоджує свій контроль над судовою системою».

За даними прес-служби ВР, зустріч О.МОРОЗА з мешканцями міста в драматичному театрі ім. Куліша проходила у пітьмі, сцена освітлювалася лише свічками та кількома малопотужними світильниками, і світло увімкнули лише за 15 хвилин до закінчення зустрічі. Як повідомили працівники театру, світло у приміщенні, де мала проходити зустріч з головою Верховної Ради України, зникло за дві години до її початку. В інших приміщеннях у цей час світло було присутнє.