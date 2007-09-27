Луценко закликає гнати комуністів під три чорти

Лідер виборчого блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО закликав галичан не віддати жодного голосу «зрадникам і комуністам».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив вчора в Івано-Франківську на Вічевому майдані, виступаючи перед виборцями після регіонального телемосту за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА «Завдання для майбутнього уряду».

«Чому люди нині виходять на майдани і думають як проголосувати за демократів, аби їх голос не був вкрадений? – запитав учасників мітингу Ю.ЛУЦЕНКО. -. Відповідь дуже проста і важка як завжди в українській історії. Зрада. Зрада МОРОЗА. Який зрадив із шкурного інтересу. Хотів бути головою Верховної Ради і зрадив 15-літню історію соціалістів і мільйони голосів українців , які делегували йому право продовжити політику Майдану».

«Гріх казати тут, під куполами усіх храмів Івано-Франківська, але скажу. – наголосив лідер НУ-НС. - Мені здається, Євангеліє помилялося. Іуда не повісився. Він просто змінив прізвище і пішов працювати спікером українського парламенту. Ось проблема: чому ми йдемо на дострокові вибори».

«Я розумію чудово, що тут, на Галичині це можливо і зайве, але все ж таки прошу, шановні друзі! Жодного голосу зрадникам-соціалістам, щоб раз і назавжди українські політики затямили: брехня і зрада в Україні карається остаточною поразкою під час будь-яких політичних процесів. Я вірю, що Івано-Франківськ не дасть жодного голоску будь-яким соціалістам і будь-яким іншим зрадникам», - наголосив політик.

«Я знаю, що тут зайве агітувати проти комуністів. – зазначив Ю.ЛУЦЕНКО. - Знаю, що Галичина наїлася комуни по саме нікуди. Гоніть ту комуну під три чорти, якщо хочемо жити своєю правдою в своєму домі»

«Панове, ви їздите в Європу, щоб вижили ваші сім’ї. В якій країні ви бачили комуністів при владі. - Підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО. - Хочемо жити як в Європі - під три чорти комуну. Вірю, що тут, на Галичині жодного голосу цим зрадникам не дістанеться».