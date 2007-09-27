Кучма думає, що якщо Янукович подасть в суд, то Захід набере води в рот

Колишній Президент України Леонід КУЧМА прогнозує, що суди не зможуть скасувати результати дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, відповідаючи на питання журналістів.

«Думаю, для цього особливих підстав не буде, і жодний суд не визнає результати виборів сфальсифікованими», - сказав Л.КУЧМА. На його думку, для тієї політичної сили, яка ініціює вибори, це не вигідно.

Водночас Л.КУЧМА зазначив, що якщо оскарження результатів виборів у судах ініціюватиме Партія регіонів, то Захід «набере води в рот, неначебто в Україні нічого не відбувається».

«Якщо порівняти 2004 рік і сьогоднішнє використання адмінресурсу, тоді і зараз, то сьогодні вони (Захід – УНІАН) мовчать, тому що всі свої», - сказав він.