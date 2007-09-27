НУ-НС обіцяє не оскаржувати результати виборів

Блок "Наша Україна – Народна самооборона" не оскаржуватиме загальнонаціональні результаті дострокових парламентських виборів. Про це сьогодні під час прес-конференції заявив заступник керівника виборчого штабу блоку Микола Оніщук. "Результати національні щодо виборів 30 вересня ми оспорювати не збираємось. Це волевиявлення народу", - сказав він. М.Оніщук відзначив, що подібне волевиявлення є конституційним імперативом для усіх політиків і політичних сил, а тому має бути визнаним.

Водночас М.Оніщук підкреслив, що блок оскаржуватиме результати виборів лише на окремих дільницях, де випадки порушень носитимуть "очевидний і масовий характер".

РБК-Україна