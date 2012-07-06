Світовий конґрес українців засудив прийняття мовного закону

Про це йдеться у прес-релізі СКУ, переданому агентству УНІАН.

«Світовий конґрес українців засуджує дії, що відбулися у Верховній Раді України 3 липня 2012 р. у зв’язку з так званим прийняттям антиконституційного законопроекту “Про засади державної мовної політики”, та розцінює їх як ще один явний приклад відходу провладних сил від демократичних принципів правління», - йдеться у заяві СКУ.

На переконання СКУ, Закон “Про засади державної мовної політики” становить серйозну небезпеку для майбутнього розвитку української мови та ставить під загрозу роль, яку вона має відігравати як єдина державна мова в Україні.

«Закон про мовне питання є черговим кроком владних структур до офіційного повернення російської мови у різні сфери державного і суспільного життя та русифікації населення України, а затим - до конституційного впровадження російської мови як другої державної», - наголошується у заяві.

При цьому її автори підкреслюють, що даний акт суперечить: Конституції України, яка стверджує, що “державною мовою в Україні є українська мова” (ст. 10), і Європейській хартії регіональних мов або мов меншин та Рамковій конвенції про захист національних меншин про те, що просування регіональних мов та мов меншин не повинні відбуватися за рахунок державної мови.

«Цей закон та його попередні варіанти були неодноразово критично оцінені широкою українською громадськістю та відомими міжнародними інституціями, у тому числі й Верховним комісаром у справах національних меншин ОБСЄ та Європейською комісією Ради Європи “За демократію через право” (Венеціанською комісією)», - наголошують в СКУ.

При цьому конгрес закликає Президента України Віктора Януковича не підписувати закон про мовне питання, який ще не вступив у силу.

СКУ також звертається до світового українства заявити про свою солідарність українським патріотичним силам у захисті української мови та основ демократії в Україні.