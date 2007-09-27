Жіноча солідарність: Герман вступилася за Тимошенко

Кандидат від Партії Регіонів Ганна Герман обурилася поведінкою "частини представників львівської інтелігенції” які зустрічалися з лідеркою БЮТ Юлією Тимошенко у Палаці графів Потоцьких у Львові. Нещодавно у тому ж залі львівська інтелігенція стоячи вітала лідера ПР Віктора Януковича, повідомляє сайт ПР з посиланням на слова політика.

”А коли на таку ж зустріч зайшла Юлія Володимирівна - встала лише частина залу – зауважила Герман. - Залишилися сидіти, зокрема, очільники Львівської влади. Мені було соромно за них. (Хоча що має спільного влада з інтелігенцією?). Де-де, але у Львові чоловіки повинні знати, що коли заходить жінка, її вітають стоячи, без різниці – будуть за неї голосувати чи ні”, - підсумувала політик.