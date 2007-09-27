Гладчук просить політичного притулку в США

Політв’язень, голова всеукраїнського молодіжного об’єднання “Молодь - надія України” Вадим ГЛАДЧУК звернувся до Посольства США з проханням надати йому політичний притулок.

Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

В.ГЛАДЧУК зазначив, що йому постійно надходять погрози. “Я не виключаю, що мені завтра можуть підкинути наркотики, зброю, вибухівку чи ще щось, тому що при владі у нас зараз знаходиться “тендерна мафія””, - сказав В.ГЛАДЧУК.

Він вважає, що США нададуть йому притулок, і він звідти зможе “вести й надалі розслідування про розкрадання державних коштів у сфері державних закупівель”.

За словами В.ГЛАДЧУКА, усі матеріали, які можуть бути доказами погроз на його адресу, передані до посольств всіх країни Європи, а також у офіс ОБСЄ.

В.ГЛАДЧУК переконаний, що йому погрожують через розміщення в інтернет-виданні sprotuv.org інформації про зловживання у сфері держзакупівель, а також через організацію та проведення публічних заходів проти цих зловживань.

Голова об’єднання “Молодь - надія України” нагадав, що через свою принципову позицію в цьому питанні безпідставно був затриманий на 16 діб, що спричинило погіршення стану його здоров’я.

За словами В.ГЛАДЧУКА, кримінальну справу проти нього було закрито за рішенням Солом’янського райсуду столиці, а 25 вересня Апеляційний суд Києва вирішив, що справу було порушено безпідставно.

Також В.ГЛАДЧУК спростував інформацію про те, що він є віце-президентом Тендерної палати. За його словами, відповідна інформація про його призначення на цю посаду, розміщена на офіційному сайті цієї організації, не відповідає дійсності. “Я не отримав жодних документів про моє призначення, я не отримав жодних письмових пропозицій про те, що я є віце-президентом Тендерної палати. Про це немає жодних юридичних документів, окрім розміщення інформації на сайті”, - наголосив В.ГЛАДЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня на вул. Хрещатик біля офісу Тендерної палати В.ГЛАДЧУК був затриманий, за його словами, під час пікетування активістами організації ТПУ на знак протесту проти порушень законодавства про державні закупівлі, які, на думку організації, мають місце з боку палати. В.ГЛАДЧУК повідомив, що його затримано за підозрою в організації пограбування.

За інформацією адвоката В.ГЛАДЧУКА, цього ж дня щодо його підзахисного було незаконно порушено кримінальну справу “за безпідставними звинуваченнями” в скоєнні ним 30 серпня 2005 року пограбування незнайомих йому громадян - за ч. 2 ст. 186 Кримінально-процесуального кодексу України.

За інформацією адвоката, справу порушено 27 червня 2005 року. В.ГЛАДЧУК же підозрюється в скоєнні злочину 30 серпня 2005 року. Оскільки кримінальну справу порушено за два місяці до скоєння злочину, то адвокат вважає, що справу порушено необгрунтовано.

В.ГЛАДЧУК неодноразово виступав із звинуваченнями на адресу ТПУ, в яких указував на лобіювання громадською організацією корупційних схем у сфері держзакупівель. Крім того, він був організатором багатоденного пікетування активістами Молодь - надія України» будівлі, в якій розташована ТПУ, за адресою: вул. Хрещатик, 6.

Голова Правління Тендерної палати України Володимир ЛАБА 30 серпня на прес-конференції в УНІАН повідомив, що В.ГЛАДЧУК обраний віце-президентом Тендерної палати, оскільки захищає суспільні інтереси.