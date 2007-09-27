Цушко каже, що він не агітував, а просто зайшов і вийшов

Кандидат у народні депутати від СПУ, міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО не розцінює як політичну агітацію свій вчорашній вислів «підтримайте мене» під час селекторної наради зі співробітниками МВС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві.

«Я закликав під час виборів забезпечити порядок. Міліція нічого не повинна боятися і почувати себе комфортно під час виборів по одній простій причині, що ми діємо по закону», - сказав В.ЦУШКО.

Він додав, що «мав на увазі підтримуйте те, що я сказав, підтримуйте мене, і ви підтримаєте себе”. “І де тут агітація. …Якби це була агітація, то я сказав би - №6 Соціалістична партія, хлопці не забудьте», - сказав В.ЦУШКО.

Він зазначив, що прирівнювання його слів до агітації виходить від його політичних опонентів. «У моїх політичних опонентів, очевидно, вже шизофренія, агітаційна. Нехай заспокояться», - сказав В.ЦУШКО.

Відповідаючи на одне із запитань, яке стосувалося того, що він є у відпустці, однак брав участь у селекторній нараді, В.ЦУШКО зазначив: «Я не вів нараду… А проводив її в. о. (мається на увазі перший заступник міністра МВС України Михайло КОРНІЄНКО – УНІАН). Я міністр, хоч і у відпустці. Я зайшов і сказав, що хотів сказати, і пішов».

Як повідомляв УНІАН. В.ЦУШКО 26 вересня провів оперативну селекторну нараду співробітників МВС.

За словами заступника голови Львівської обласної ради Миколи ГОРИНЯ, який також був запрошений на цю нараду, В.ЦУШКО “дав цінні вказівки голосувати за нього”.

Зокрема, зазначив М.ГОРИНЬ, В.ЦУШКО заявив, що “ми є скелетом держави. Держава Україна тримається на системі МВС”, і пообіцяв підлеглим, що після виборів нічого не зміниться і він залишиться на цій посаді й надалі.

В.ЦУШКО закликав учасників наради проголосувати саме за нього, “оскільки у такий спосіб вони підтримають і себе”, - повідомив М.ГОРИНЬ.