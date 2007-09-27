Регіонали вдаються до відвертого шантажу

Партія регіонів не виключає проведення позачергових президентських виборів, якщо її представники не увійдуть до уряду, який буде сформовано після позачергових парламентських виборів. Про це під час прямого ефіру на макіївському телеканалі "ЮНІОН" заявила лідер парламентської фракції Партії регіонів Раїса Богатирьова, повідомляє прес-служба фракції Партія регіонів у Верховній Раді.

"Якщо спробують девальвувати голос нашого виборця, ми будемо політичними методами все робити, щоб повернутися в правове русло, переговорне русло відновити справедливість для наших людей. І якщо ця політична криза, яка можлива після виборів, не вирішуватиметься конституційним шляхом, то може виникнути ситуація політична, коли такий саме черговий вихід, з такої ж політичної кризи - через дострокові вибори, але вже і президентські вибори дострокові", - підкреслила Р.Богатирьова.

РБК-Україна