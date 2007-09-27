НУ-НС проведе акцію “Парламенту – пропрезидентську більшість”
16:41, 27 вересня 2007Політика
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Завтра о 12.00 біля приміщення Верховної Ради відбудеться акція “Парламенту – пропрезидентську більшість” з приводу завершення виборчого туру блоку “Наша Україна - Народна самооборона”.
Як повідомляється на офіційному сайті блоку, у заході візьмуть участь представники першої п’ятірки виборчого списку НУ-НС: Юрій ЛУЦЕНКО, В’ячеслав КИРИЛЕНКО, Арсеній ЯЦЕНЮК, Анатолій ГРИЦЕНКО та Микола КАТЕРИНЧУК.
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