НУ-НС проведе акцію “Парламенту – пропрезидентську більшість”

Завтра о 12.00 біля приміщення Верховної Ради відбудеться акція “Парламенту – пропрезидентську більшість” з приводу завершення виборчого туру блоку “Наша Україна - Народна самооборона”. Як повідомляється на офіційному сайті блоку, у заході візьмуть участь представники першої п’ятірки виборчого списку НУ-НС: Юрій ЛУЦЕНКО, В’ячеслав КИРИЛЕНКО, Арсеній ЯЦЕНЮК, Анатолій ГРИЦЕНКО та Микола КАТЕРИНЧУК.

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