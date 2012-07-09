В.о. командуючого ВМСУ: Сі Бриз демонструє мирні наміри України

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії відкриття навчання взяли участь тимчасово виконуючий обов’язки командуючого Військово-морських сил України віце-адмірал Юрій Ільїн, командувач шостого флоту США віце-адмірал Френк Пандольф, керівник навчання Сі Бриз-2012 капітан першого рангу Денис Березовський (ВМС України), співдиректор навчання Сі Бриз-2012 капітан першого рангу Ден Шаффер, учасники навчання, представники місцевих органів влади.

Навчання проводиться відповідно до Програми двостороннього співробітництва між міністерствами оборони України та США на 2012 рік, його темою є міжнародна операція з безпеки на морі. Всього в навчанні беруть участь 17 країн.

На прес-конференції з приводу початку Сі Бриз-2012 тимчасово виконуючий обов’язки командуючого ВМС України віце-адмірал Ю.Ільїн висловив переконання, що «навчання Сі Бриз-2012 сприятиме як підвищенню рівня вишколу, підготовки сил флотів до проведення міжнародної операції з безпеки на морі, так і поглибленню довіри між військовими моряками та країнами, які вони представляють».

За словами українського віце-адмірала, цьогорічне навчання проводиться з метою відпрацювати за єдиними стандартами дії багатонаціональних штабів та сил під час планування і проведення міжнародної операції з безпеки на морі, продемонструвати світові мирні наміри України, спрямовані на забезпечення миру в регіоні.

До морського компоненту навчання увійшли шість кораблів, катерів та суден, до берегового – бойова тактична група морської піхоти загальною чисельністю близько 300 осіб та 36 одиниць автобронетанкової техніки. До авіаційного компоненту увійшли кілька літаків та вертольотів.

Навчання триватиме до 21 липня.