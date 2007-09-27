Черновецькому шкода кущів і йому вже набридли п`яні обличчя

Сьогодні мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звернувся до політичних сил із закликом не перетворювати столицю на звалище політичної агітації.

Про це УНІАН повідомили у прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Як підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, київській владі доводиться за кошти міського бюджету відновлювати сквери і парки, які варварським чином витоптуються мітингуючими, прибирати купи сміття після всіляких політичний акцій. Київський мер також закликав до недопущення використання столиці як місця з`ясування дрібних політичних інтересів.

«Мені прийшов лист від жителів Києва, які обурені варварським веденням політичної агітації партіями і блоками. Кияни втомилися від політики, вони хочуть спокою, стабільності, порядку на вулицях», - зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він заявив, що в столиці, особливо в центральній частині міста, «ми не потерпимо пікетів, наметів, сміття». Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підкреслив, що кияни втомилися від постійних акцій, втомилися бачити п`яні обличчя політичних «туристів», які псують київські сквери і парки.

«Київська міська держадміністрація неодноразово виділяла кошти на приведення в належний стан Маріїнського парку, які могли б піти на ремонт ще однієї школи, а натомість нам доводиться знову і знову чистити парк, відновлювати газони, висаджувати кущі», - повідомив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За словами мера столиці, ні для кого не секрет, що всім відомі партії оплачують «послуги» мітингуючих, але не оплачують терпіння киян і київської влади. «Кияни не хочуть бачити сміття на своїх вулицях, обшарпані агітаційні плакати на стінах своїх будинків. Кияни хочуть спокійно працювати, створювати затишок в своїх будинках. Кияни хочуть вільно ходити вулицями, а не пробиратися через лабіринт наметів», - наголосив столичний мер.

«Перш за все, я не допущу порушення правопорядку з боку будь-якої з політичних сил. Київська влада і я особисто, як мер Києва, заявляємо, що не дозволимо перетворити столицю на місце з`ясування дрібних політичних інтересів і поле передвиборних баталій партій і блоків. Я захищатиму інтереси киян і вимагатиму пошани до нас, адже вони у нас вдома і поводитися тут треба як гості, а не як загарбники», - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.