Тимошенко вимагає зняти з ефіру сфальсифіковані ролики ПР

Блок Юлії Тимошенко надіслав вимогу до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення вилучити з ефіру усіх українських телеканалів ролики Партії регіонів, які розповсюджують неправдиву інформацію про Юлію ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі БЮТ.

Зокрема в БЮТ наголошують, що в передвиборчих рекламних роликах Партії регіонів, що транслюються по всій Україні, демонструються заголовки газет, щоб показати реакцію національних та міжнародних медіа на політичні події, пов’язані з Юлією ТИМОШЕНКО. Під кожним заголовком Партія регіонів вказала джерело матеріалу, щоб додати вірогідності повідомленню.

Зокрема, у заголовку, що був приписаний виданню International Herald Tribune від 27.03.2006, зазначено, що «ЮЩЕНКО звільнив ТИМОШЕНКО». Експерти БЮТ зв’язалися з редакцією International Herald Tribune, де їм повідомили, що ніколи не використовували ні цей заголовок, ні щось подібне, та що вони ніколи не видавали статтю з такою назвою. У виданні також зазначили, що ця фраза була використана як частина речення у 15-ому параграфі статті «Інфраструктурні проекти важливіше за економіку в Україні», яка була опублікована у номері International Herald Tribune від 28.03.2006, де йшлося про 118 тисяч мешканців міста Алчевск, що підконтрольне Партії регіонів, де упродовж декількох місяців не було теплопостачання в одну з найхолодніших в історії зим.

Коментуючи даний інцидент, народний депутат V скликання від БЮТ Андрій ШЕВЧЕНКО наголосив, що останнім часом Партія регіонів намагається ввести суспільство в оману та демонструє свою моральну нездатність. “Вони, вочевидь, готові до будь-яких дій, щоб дістатися влади, зокрема використання таких старих прийомів радянської пропаганди”, - сказав він.

БЮТ також вимагає публічне спростування в ефірі на всіх телеканалах до виборів неправдиву інформацію, розміщену в роликах ПР. Крім того, юристи БЮТ зараз зв’язуються з усіма виданнями, на які посилається ПР у роликах, щоб перевірити, які з них ще було сфальсифіковано.