БЮТ заважають потаємні бажання представників НУ-НС

БЮТ закликає політичних партнерів припинити будь-які розмови щодо об‘єднання в коаліцію в майбутньому парламенті з Партією регіонів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі БЮТ.

Як зазначається в повідомленні прес-служби, сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів, заступник керівника виборчого штабу НУ-НС Микола ОНІЩУК дав зрозуміти, що після дострокових виборів у наступному парламенті може бути створена широка коаліція.

Прес-служба Блоку Юлії Тимошенко висловлює здивування цією заявою та щиро радить Миколі ОНІЩУКУ прочитати і послухати слова Президента України Віктора ЮЩЕНКА, сказані під час зустрічі з Юлією ТИМОШЕНКО, які абсолютно чітко свідчать про те, що у майбутній Верховній Раді повинна бути створена коаліція демократичних сил.

«Ми переконані, що будь-які інші заяви, сумніви і потаємні бажання вводять в оману людей, негативно впливаючи на їхній вибір, породжують апатію і зневіру у демократичні сили. Тому ми закликаємо наших політичних партнерів припинити будь-які подібні розмови щодо об‘єднання з Партією регіонів і публічно заявити про підтримку позиції, висловленої сьогодні Юлією ТИМОШЕНКО та Президентом України», - наголошу прес-служба БЮТ.