Відбулася зустріч Ющенка та Януковича

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголосив, що чинна влада несе відповідальність за проведення чесних і прозорих парламентських виборів.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він сказав сьогодні на зустрічі з прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. Зустріч відбулась за ініціативи прем’єра.

Президент зазначив, що чинній владі потрібно докласти всіх зусиль, щоб вибори до Верховної Ради 30 вересня відбулися чесно, прозоро, без порушень, «з високою мірою відповідальності до демократичного процесу волевиявлення громадян».

Говорячи про можливі фальсифікації на виборах, про які останнім часом говорять деякі політичні сили, В.ЮЩЕНКО підкреслив: «Влада має усвідомити свою високу місію та відповідальність по захисту законності, правопорядку, недопущенню фальсифікацій».