Кандидати від КПУ(о) заявляють про репресії

Кандидати в народні депутати від Комуністичної партії України (оновленої) заявляють про репресії по відношенню до членів свого списку на позачергові парламентські вибори з метою не допустити участі партії в завершальному етапі виборчої гонки.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявили кандидати в народні депутати від КПУ (о) Сергій МИХАЙЛЕНКО і Олександр ГІЧКО.

Як розповів С.МИХАЙЛЕНКО, репресії почалися останні 2-3 тижні, після того, як результати деяких соціологічних досліджень показали, що партія має шанси пройти до парламенту.

«Невідомі особи пропонують гроші, шантажують, дзвонять кандидатам із списку нашої партії у Верховну Раду України і пропонують їм написати заяву про добровільний вихід із списку, про відмову від участі у виборах», - розповів кандидат.

За його інформацією, про це повідомляє мало не кожен кандидат, який сьогодні є у списку КПУ(о).

С.МИХАЙЛЕНКО також розповів, що вчора в ЦВК о 12.00 дня невідомою особою, і ця особа зафіксована на камерах, встановлених в приміщеннях комісії, було зареєстровано 24 заяви від кандидатів із списку «оновлених комуністів», які нібито відмовляються від участі в балотуванні надалі. При особистих зустрічах з багатьма людьми, від яких є заяви в ЦВК з проханням зняти їх з реєстрації, з`ясовувалося, що вони були вимушені написати ці заяви, побоюючись за своє життя і життя своїх родичів. Деякі люди, за інформацією С.МИІХАЙЛЕНКА, після розмови написали заяву про відкликання своїх заяв з ЦВК вказавши, що попередню були вимушені написати під тиском.

Кандидат поінформував, що на нараді ЦВК вчора ухвалила рішення всі ці заяви направити в правоохоронні органи.

У свою чергу О.ГІЧКО повідомив, що також з`ясувалося, що багатьом кандидатам пропонувалися великі суми грошей за відмову балотуватися в депутати. Ці пропозиції, як і погрози, кандидати, за інформацією О.ГІЧКО, продовжують одержувати і на сьогоднішній день суми пропонованих «хабарів» збільшилися до 50 тис. доларів.

О.ГІЧКО звернув увагу, що всього був зареєстрований від партії 41 кандидат. Якщо врахувати 24 заяви, які були подані в ЦВК про зняття з реєстрації, то у КПУ (о) в списку залишаються 17 кандидатів. А згідно з законом про вибори, якщо кандидатів менше 18-ти, то можна прийняти рішення про відміну їхньої реєстрації.

Водночас він підкреслив, що згідно з законом всі терміни, коли теоретично ЦВК могла б зняти з реєстрації партію, вже пройшли, оскільки це можна зробити не пізніше, ніж за 10 днів до дня голосування. Разом з тим, згідно з чинним законодавством, зняти окремих кандидатів за їхнім власним бажанням можна не пізніше, ніж за три дні до дня голосування.

«Я не знаю, на що сподіваються організатори всієї цієї роботи. Мабуть вони сподіваються на підтримку в ЦВК», - припустив кандидат.

На запитання, яка з політичних сил, на думку учасників прес-конференції, найбільше зацікавлена в неучасті КПУ(о) у виборах і знятті з реєстрації кандидатів С.МИХАЙЛЕНКО відповів: «Це вигідно тим олігархам, які сьогодні фактично приватизували КПУ і СПУ».

Довідка УНІАН. КПУ (оновлена) має перший номер в бюлетені на вибори до парламенту 30 вересня, КПУ йде під номером 13. Всього в ЦВК зареєстровано 20 партій і блоків, які братимуть участь у виборах 30 вересня.