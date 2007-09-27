Який протокол виборів вважати дійсним?

Члени Центральної виборчої комісії від коаліції вважають, що для визнання протоколу дійсним достатньо по одному підпису від членів дільничної і окружної виборчих комісій.

Як передає кореспондент УНІАН, члени Центральної виборчої комісії від коаліції сьогодні на засіданні запропонували затвердити роз`яснення про застосування окремих положень Закону України «Про вибори народних депутатів України» дільничними виборчими комісіями (ДВК) при підписанні протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільницях і окружними виборчими комісіями (ОВК) при підписанні протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу. Відповідний проект роз`яснень сьогодні на засіданні ЦВК оприлюднив член комісії Олександр ШЕЛЕСТОВ.

О.ШЕЛЕСТОВ уточнив, що підготовка даних роз`яснень продиктована необхідністю однакового застосування виборчого законодавства України всіма дільничними і окружними виборчими комісіями.

За його словами, члени ДВК і ОВК повинні звернути увагу на наступні два важливі аспекти: закон не передбачає процедури голосування при ухваленні протоколу, а також положення закону про те, що ДВК і ОВК враховують дані тих протоколів, які підписані не всіма членами комісій, присутніми на засіданні.

Після оголошення проекту роз`яснень голова ЦВК оголосив перерву в засіданні комісії до 20.00.