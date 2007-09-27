Ставнійчук: ЦВК намагається заплутати 400 тис. членів виборчкомів

Центральна виборча комісія не має права встановлювати порядок оформлення протоколів, що суперечать закону, про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці і окружними виборчими комісіями (ОВК) при підписанні протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявила заступник голови Секретаріату Президента, представник Президента в ЦВК і Конституційному Суді Марина СТАВНІЙЧУК.

«Центральна виборча комісія своїми роз`ясненнями не може встановити інший порядок оформлення протоколів, ніж встановлений законом. ЦВК не може встановити нові, більш ліберальні вимоги, ніж існують в законі. ЦВК є лише правозастосовним органом», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

Представник Президента в ЦВК нагадала, що відповідно до ст. 35 Закону «Про вибори народних депутатів України» засідання дільничної або окружної виборчої комісії вважається дійсним за умови присутності на ньому більше половини складу членів комісії. «Ст. 93 цього закону встановлює, що підписання протоколу членом виборчої комісії є його обов`язком, а у разі, якщо є сумніви або підстави для непідписання протоколу, член комісії зобов`язаний підписати протокол з викладенням окремої думки», - наголосила М.СТАВНІЙЧУК.

«Я сподіваюся, що ЦВК вистачить здорового глузду не голосувати за ті роз`яснення, які не відповідають закону в частині способу оформлення протоколу про результати голосування на виборчих дільницях. У деяких членів ЦВК вже є і досвід роботи, який говорить про те, що напередодні виборів давати роз`яснення для дільничних виборчих комісій, які практично суперечать закону, – це означає збити з пантелику більш як 400 тисяч членів дільничних і окружних виборчих комісій», - вважає М.СТАВНІЙЧУК.