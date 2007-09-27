Віктор Пінчук зібрав свої мільярди в одному фонді

Віктор Пінчук закінчив реструктуризацію свого бізнесу, передавши активи на загальну суму в 10 мільярдів доларів в управління фонду EastOne, повідомляє Reuters. EastOne розроблятиме стратегію розвитку підприємств, управлятиме ризиками, займатися злиттям і поглинаннями.

Всього під управлінням фонду перебувають близько 20 підприємств, зокрема ФПГ "Інтерпайп", Дніпроспецсталь, телеканали ICTV, "Новий", СТБ, газета "Факты" і Укрсоцбанк, який невдовзі буде проданий за два мільярди доларів італійському Unicredit. Головою фонду став колишній голови правління "Інтерпайпу" Геннадій Газін.

Очікується, що з розширенням бізнесу до Європи та інших країн частка українських активів у фонді впаде з 90 до 50 відсотків. Фонд має намір здійснювати інвестиційні проекти в Україні, СНД, Центральній Європі та Кремнієвій долині. У 2007 році планується здійснити операцій на 3 мільярди доларів.

Лента.ру