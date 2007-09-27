Хмара радить соціалістам не грати в «політичну рулетку»

Представник Української народної партії у блоці «Наша Україна – Народна самооборона» Степан ХМАРА називає наміри Соціалістичної партії України оскаржити результати голосування «цілеспрямованими діями на зрив виборів».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Української народної партії, про це С.ХМАРА заявив, коментуючи заяву лідера СПУ Олександра МОРОЗА про намір оскаржити результати виборів, незалежно від їхніх підсумків.

«Соціалісти, які за прогнозами більшості експертів, не мають шансів потрапити до парламенту, уже зараз анонсують свій намір вимагати оскарження результатів виборів за прикладом своїх попередників з ВКП(б)», - вважає С.ХМАРА.

Політик нагадав, що «свого часу більшовики розганяли селянські та робітничі ради, якщо до них потрапляла недостатня кількість їхніх представників, посилаючись на недозрілість суспільства до свідомого вибору».

На думку С.ХМАРИ, «хоч сьогодні не 1917 рік, але методи комуністичної диктатури не забуті». Водночас він вважає, що «ленінські методи в наш час уже не спрацьовують».

Він також надав про «міну», яку «дбайливо заклала під новий склад парламенту СПУ», подавши до Конституційного Суду позов щодо визнання недійсними всіх чотирьох указів Президента про розпуск парламенту V скликання. Проте С.ХМАРА вважає, що СПУ та їхні союзники по коаліції «навряд чи отримають політичний зиск навіть у разі позитивного рішення корумпованого КС». «У такому разі Президент змушений буде взяти управління країною на себе, оскільки і новий, і старий склади Верховної Ради виявляться нелегітимними, а проводити чергові парламентські вибори Конституція забороняє, як мінімум, рік», - наголосив політик.

С.ХМАРА порадив СПУ не грати в «політичну рулетку», втягуючи країну в чергову політичну кризу, а вже зараз почати грунтовно аналізувати реальні причини поразки соціалістів на нинішніх виборах.