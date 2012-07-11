«Опорі» та «Спільній справі» порадили ретельніше перевіряти інформацію

Громадські мережі «Опора» та «Спільна справа» повинні більш ретельно перевіряти будь-яку інформацію, яку вони оприлюднюють у своїх звітах, в іншому випадку ці громадські мережі втратять довіру. Про це в коментарі «Главкому» заявив заступник директора Інституту інформаційного суспільства Ярослав Павловський.

За словами експерта, «останнім часом обидві організації моніторять хід виборчої кампанії, яка, до речі, де-юре ще не почалася. При цьому організації іноді дезінформують журналістів та експертів, які посилаються на результати «польових досліджень» даних організацій ».

«Наприклад, минулого тижня, під час позачергової 25 сесії, міська рада Феодосії внесла зміни та доповнення до Програми соціально-економічного розвитку на 2012 рік. Міською владою було залучено понад 24 млн грн. з державного бюджету на соціально-економічний розвиток міста і близько 2 млн грн. - На реконструкцію комунальних доріг. Але вчора це було ув'язано виключно з виборами і нібито діяльністю провладних кандидатів ».

«Можливо, такі заяви спрямовані на те, щоб сказати місцевої влади - не треба нічого робити, чекайте виборів. Але чи конструктивний такий підхід? ", - підкреслив експерт.

«Той, хто знає, як формується і наповнюється бюджет, розуміє, наскільки це тривалий процес. І залучення додаткових коштів - це в першу чергу заслуга місцевої влади, - підкреслив Павловський. - Якщо все переводити в політичну площину, то тоді ми будемо мати лише негативні наслідки. Не треба применшувати гідності місцевого самоврядування».