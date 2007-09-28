Суд встановив, що Президент має право брати участь у виборчій агітації

Сьогодні колегія суддів Окружного адміністративного суду міста Києва встановила, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО має право брати участь у передвиборчій агітації і відмінила постанову Центральної виборчої комісії, яка заборонила главі держави проводити передвиборчу агітацію, зокрема, за блок «Наша Україна – Народна Самооборона».

Як передає кореспондент УНІАН, також суд визнав, що ЦВК, приймаючи рішення про заборону, перевищила свої повноваження і порушила законодавство.

Дана постанова суду може бути оскаржена у Вищому адміністративному суді України.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня ЦВК зобов`язала Президента утримуватись від участі у передвиборній агітації під час виборчого процесу.

Зокрема, Центрвиборчком визнав дії Президента щодо участі в передвиборній агітації у формі публічних закликів голосувати за НУ-НС такими, які не відповідають вимогам закону. Крім того, ЦВК вважає, що такі дії Президента є порушенням виборчого права громадян і їх законних інтересів і несумісні зі статусом глави держави.

У свою чергу, В.ЮЩЕНКО порадив ЦВК не політизувати свою роботу і зазначив, що у Конституції ніде не сказано, що глава держави перебуває поза політичним процесом.

24 вересня заступник голови штабу блоку “Наша Україна - Народна самооборона” з юридичних питань Микола ОНІЩУК заявив, що НУ-НС звернеться до Київського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом щодо рішення Центральної виборчої комісії про заборону Президентові брати участь у передвиборчій агітації.