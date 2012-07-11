Янукович висловився щодо мовного питання

Закон «Про засади державної мовної політики» повинен відповідати нормам Європейської хартії про мови, заявляє Президент України Віктор Янукович.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, під час неформальної зустрічі з Клубом головних редакторів країн СНД, Балтії та Грузії, яка відбулася у Юсупівському палаці у Криму, В.Янукович сказав: «Я впевнений, ми повинні подивитися на світову практику».

Глава держави зауважив, що мовне питання в Україні політизоване. За його словами, у громадян не виникає жодних проблем із використанням української та російської мов, натомість політики весь час «розігрівають якісь пристрасті» навколо цієї теми.

«Тому найкращий орієнтир у цьому питанні - Європейська хартія про мови. Наскільки цей закон відповідає цій хартії, її стандартам - мають сказати експерти», - зазначив В.Янукович.

«Мене запевняють законодавці - ініціатори цього закону, що він пройшов експертизу у Венеціанській комісії. Якщо це так - ми побачимо. Зараз якраз іде цей процес. Він дозволить нам дійсно знайти рішення, яке дасть змогу зняти надовго мовне питання в Україні», - сказав глава держави.