Екперти: В Україні ціни на бензин так, як у Європі, не впадуть

Ціни на нафту в світі після недавнього рекордного стрибка різко впали.

У Франції ціна на 95-ий бензин із майже 2 євро за літр впала до 1 євро 60 центів, пише Радіо Свобода. В Україні не спостерігається такого значного подешевшання.

Експерти пояснюють це тим, що у травні Верховна Рада з подачі уряду ухвалила закон про ставки акцизу, які не є фіксованими. Відповідно до нього, коли нафта дорожчає, ставка акцизу зменшується, а коли дешевшає, то навпаки – зростає.

Такі нефіксовані ставки, за сподіванням урядовців, мали стабілізувати ціни на пальне. Однак, на тлі падіння вартості нафти у світі, ця стабільність невигідна українському споживачеві.

«Це і була мета закону – зберегти ціни на стабільному рівні. Ось ми його і маємо – але не за рахунок держави, а за рахунок споживача, який платить підвищену ставку акцизу. Тепер не держава допомагає споживачу, а споживач допомагає державі, сплачуючи підвищені податки і потужно поповнюючи бюджет», – переконує аналітик Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

Споживачі очікували суттєвого зниження цін на нафтопродукти – до рівня, принаймні, 10 гривень. Однак прогнози фахівців невтішні.

«Буде ще максимум 15-20 копійок зниження, не більше. Причому, це зниження може і не відбутися, оскільки фінансові ризики трейдерів зростають все більше. Це може і добре для державного бюджету, бо він отримує додаткові надходження, проте дуже погано для споживачів, які побачили лише незначне зниження цін. А воно могло бути суттєвішим, ніж є зараз. Ми загалом маємо 30 копійок зниження, а можна було очікувати зменшення ціни на цілу гривню», – констатує експерт ринку нафтопродуктів Геннадій Рябцев.