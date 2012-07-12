Стець: влада займається зачисткою незалежних медіа в Україні

Голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації Юрій Стець вважає, що ситуація навколо телеканалу ТВі та його генерального директора Миколи Княжицького “є прямим тиском на незалежні ЗМІ з боку влади”.

Про це він сказав у коментарі агентству УНІАН.

За словами Ю.Стеця, дана ситуація є ланкою “великого ланцюга того, чим влада займається - зачисткою незалежних медіа в Україні”.

“Ясно, що кримінальна справа проти генерального директора по факту опозиційного телеканалу є прямим підтвердженням, що в Україні згортаються абсолютно всі демократичні ініціативи, які були з часів Помаранчевої революції”, - наголосив Ю.Стець.

За його словами, сьогоднішні події свідчать, що “нас очікують дуже непрості вибори, і провладна партія не хоче бачити і чути опозицію навіть з телеканалу, який не має охоплення всієї України”.

Ю.Стець повідомив, що телефонуватиме усім народним депутатам - членам Комітету ВР з питань свободи слова та інформації з тим, щоб у вівторок, 17 липня, зібратись на позачергове засідання комітету, де “єдиним питанням порядку денного буде ситуація, пов’язана з каналом ТВі та його гендиректором Миколою Княжицьким”.

Він висловив сподівання, що на засіданні будуть не лише опозиційні депутати, але й ті, хто представляють партію влади.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 липня, в офісі ТОВ "Телерадіосвіт" (канал ТВі) податкова інспекція має намір провести виїмку документів.

Представник юридичної компанії, яка обслуговує ТВі, Катерина Муравйова повідомила, що юристи ТВі будуть оскаржувати постанову Шевченківського районного суду Києва про виїмку документів телекомпанії.

Вона також повідомила, що адвокати ТВі готують запит до слідчого управління податкової міліції з метою ознайомлення з постановою про порушення кримінальної справи щодо М.Княжицького.