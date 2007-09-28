Ставнійчук каже, що все буде ясно вже о 5-й ранку

Заступник глави Секретаріату Президента – представник Президента у ЦВК Марина СТАВНІЙЧУК прогнозує, що результати позачергових виборів будуть встановлені набагато швидше, ніж підсумки парламентських виборів 2006 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку вона висловила сьогодні на брифінгу.

М.СТАВНІЙЧУК зауважила, що як колишній член ЦВК допускає, що десь о 5-й ранку вже будуть попередні результати, якщо електронна система працюватиме в нормальному режимі.

Також вона прогнозує, що вже зранку 1 жовтня ЦВК почне приймати оригінали протоколів і зосередиться на встановленні офіційних підсумків виборів.

«Я переконана, що так і буде», - зауважила вона, водночас не виключивши, що будуть судові позові щодо підсумків виборів на місцях.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія має встановити результати позачергових виборів народних депутатів України не пізніш як на п’ятнадцятий день з дня виборів, тобто до 15 жовтня включно.