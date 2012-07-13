Азаров: мовний закон дасть змогу жити комфортно

Про це він заявив під час спілкування з користувачами Facebook, коментуючи зауваження одного з користувачів про те, що в багатьох економічно розвинених країнах є норма про регіональні мови, а в Україні цьому закону надається багато значення.

“Ви абсолютно правильно висловлюєте суть проблеми. На жаль, в нашій країні є політики, для яких неважлива суть справи, а важливий привід для чергового піару, для можливості загострити обстановку, привернути до себе увагу, і тим самим заробити кілька додаткових очок успішнішого, як їм здається, проведення виборів”, - відзначив М.Азаров.

Він висловив думку, що суть проблеми полягає лише в тому, щоб дати всім жителям України можливість жити комфортно.

“Так, як їм хочеться, і не обмежувати їхнє право читати книги, дивитися фільми тією мовою, яка для них є природною мовою спілкування. Я сподіваюся, що з часом все більше і більше людей в Україні приєднуватимуться до тієї точки зору, що на першому місці повинні бути права людей, і все законодавство повинне виходити з цієї аксіоми”, - відзначив глава уряду.

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Як повідомляв УНІАН, 3 липня Верховна Рада ухвалила закон "Про засади державної мовної політики", що призвело до хвилі протестів по всій Україні.

Ухвалений закон, який набуде чинності у разі підписання Президентом України, дозволяє використовувати російську мову в офіційному діловодстві в регіонах, у яких щонайменше 10% жителів розмовляють цією мовою.