Вже четверту людину з-під Українського дому забрала швидка

Разом з нею поїхав ректор вищого навчального закладу, де вона навчається, ректор Києво-Могилянської Академії Сергій Квіт та її друзі, написали голодуючі на своїй сторінці у Facebook.

Оля Довганюк голодує з 7 липня 2012 року на знак протесту проти прийняття законопроекту Ківалова-Колесніченка. До цього на численні звернення небайдужих людей дівчина зазначала: «Я звичайно дякую усім, хто про мене турбується. І тим, хто просить мене припинити голодування. Але іноді так хочеться написати у відповідь: приїдьте під Український Дім та підтримайте нас насправді».

Нагадуємо, що станом на 14 липня швидка забрала з-піж Українського Дому вже чотирьох людей: Ганну Ющенко, Катерину Аврмачук та коменданта табору Анатолія Пікуля. Продовжують голодувати 10 чоловік, сьогодні до них приєдналася ще одна людина.