Ющенку не подобається референдум по НАТО
19:59, 28 вересня 2007Політика
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"Це не є політика центральної влади"
"Мені не подобається референдум по НАТО". Про це заявив сьогодні Президент України Віктор Ющенко під час спеціального загальнонаціонального проекту "Свобода слова" на ICTV.
"Нам ніхто не запропонував йти в НАТО. Відповідь треба формувати не йти чи не йти, а який концепт безпеки нам треба формувати", - сказав Глава держави. За словами Президента, таку політику не має здійснювати еліта нації. "Це не є політика центральної влади, політика високого рівня. Це репрезентує одну зі сторін цього процесу", - сказав В.Ющенко.
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