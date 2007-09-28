Павленко: машини швидкої для житомирських лікарень розподіляли у офісі ПР

Кандидат у депутати від блоку „Наша Україна – Народна Самооборона”, голова Житомирської облдержадміністрації Юрій ПАВЛЕНКО заявляє, що на Житомирщині Партія регіонів намагалася зробити піар-акцію з розподілу машин швидкої допомоги, придбаних за кошти державного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ПАВЛЕНКО заявив журналістам, перебуваючи у місті Малин Житомирської області.

„Ці машини були придбані за кошти державного бюджету. Ми 9 місяців добивалися, щоб вони усе-таки потрапили в область», - зауважив він. «25 вересня Житомирщина отримала 14 таких автомобілів, але чомусь головам районних лікарень сказали забирати ключі і документи від „швидких” в офісі Партії регіонів», - сказав Ю.ПАВЛЕНКО і висловив жаль, що Партія регіонів вважає державний бюджет власним. «Вкотре захід, організований за наші з вами податки, перетворений у партійний мітинг, - додав він.