Світовий конгрес українців пише Януковичу про податкову та TBi

Як повідомили УНІАН у прес-службі СКУ, Є.Чолій надіслав листа до міжнародного співтовариства, в якому висловив глибоке занепокоєння у зв’язку з рейдом 12 липня 2012 року співробітників податкової служби до офісу незалежного телеканалу.

Є.Чолій закликав міжнародне співтовариство засудити цей рейд та вимагати надання можливостей незалежним засобам масової інформації для висвітлення українських новин без загрози або побоювання помсти, чи переслідування з боку влади, про що, зокрема, говориться в резолюції Європейського парламенту стосовно України від 1 грудня 2011 року. У документі депутати ЄП наголосили на важливості свободи засобів масової інформації та закликали українську владу утриматися від будь-яких спроб контролювати, прямо чи непрямо, зміст повідомлень у національних засобах масової інформації.

СКУ зазначив, що перевірки податковою інспекцією засобів масової інформації напередодні парламентських виборів 2012 р. «не обіцяють нічого доброго для перспективи проведення вільних і справедливих виборів в Україні, у тому числі й для їхнього об’єктивного висвітлення незалежними засобами масової інформації».

Копію цього листа Є.Чолій надіслав Президенту Віктору Януковичу і закликав його забезпечити виконання резолюції Європарламенту щодо України від 1 грудня 2011 р. у частині дотримання принципу свободи слова.

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Як повідомляв УНІАН, 12 липня Державна податкова служба у м. Києві заявила, що 28 квітня за наслідками проведення позапланової документальної перевірки телеканалу ТВі було виявлено порушення – заниження належного до сплати в бюджет ПДВ на суму понад 3 млн грн. На підставі цього було порушено кримінальну справу проти директора ТОВ «Телерадіокомпанія «Телерадіосвіт» (телеканал ТВі) Миколи Княжицького - за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

9 липня Шевченківський районний суд Києва виніс постанову про вилучення оригіналів документів у службових осіб ТОВ «Телерадіокомпанія «Телерадіосвіт», а 12 липня ця постанова була оголошена керівництву підприємства. Того ж дня керівництво управління податкової міліції ДПС у м. Києві вилучило документацію підприємства.

Юристи ТВі заявили про намір оскаржити постанову Шевченківського райсуду Києва про виїмку документів телекомпанії.