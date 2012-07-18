Крим хоче прирівняти свою Конституцію до Основного закону України

Кримське керівництво пропонує прирівняти в правах Конституцію Автономної республіки до Конституції України і наділити Верховну раду АРК правом законодавчої ініціативи. Такі пропозиції робоча група, створена головою Ради міністрів Криму Анатолієм Могильовим, планує протягом двох місяців подати на розгляд Конституційної асамблеї при президенті Януковичі. В опозиції заявляють, що реалізація подібних ініціатив буде означати "вихід Криму зі складу України", пише Коммерсант-Україна.

Влада Криму почала активну роботу з розширення політичних та економічних повноважень автономії. Анатолій Могильов створив робочу групу з представників Ради міністрів, Верховної ради Криму і вчених. Її мета - розробити пропозиції щодо зміни Конституції Україні в частині розширення повноважень автономії. "Наше завдання - винести на розгляд Конституційної асамблеї наше бачення взаємин Криму з центральними органами влади і зробити систему управління логічною і зрозумілою", - процитували кримського прем'єра в прес-службі Радміну. Могильов підкреслив, що Крим має "потужний потенціал", при якому неприпустимо залишатися дотаційним регіоном: "Нам необхідні не декларативні, а реальні повноваження. Це дозволить приймати більшість важливих для кримчан рішень не в Києві, а в самому Криму".

Робота групи, за словами депутата Верховної ради Криму Юхима Фікса, триватиме один-два місяці, після чого її пропозиції надійдуть на розгляд Конституційної асамблеї, створеної при президентові України.

Цікаво, що право законодавчої ініціативи для Верховної ради Криму було передбачено в Конституції автономії, прийнятій 6 травня 1992 року. Серед іншого цей документ визначав Крим як самостійну державу, яка перебуває з Україною в конфедеративних відносинах. У березні 1995 року президент Леонід Кучма скасував Конституцію Криму, а в 1998 році Верховна рада законом затвердила нову Конституцію АРК з куди більш скромними повноваженнями.

Голова фракції "Союз" у кримському парламенті Лев Миримський підтримує розширення прав автономії. "Якщо дати Криму законодавче право, тоді Крим сам визначиться, що йому робити", - заявив він, уточнивши, що виступає за федеративний устрій України. "На мій погляд, це стабілізувало б ситуацію в країні. Це не сепаратистські настрої, а економічно обгрунтована думка: Крим повинен сам визначати свої пріоритети, формувати і затверджувати бюджет", - підкреслив пан Миримський.

Перший заступник голови парламентського комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Олександр Черноморов (Партія регіонів) засумнівався в тому, що офіційний Київ схвалить пропозиції кримської влади. Відзначивши, що пропозиції Анатолія Могильова "пов'язані з федералізацією України", пан Черноморов сказав, що їх варто сприймати як піар-хід.

Представники опозиції зі свого боку заявляють, що ініціатива керівництва АРК за погодженням прийнятих законів України з нормами Конституції автономії "означатиме конфедеративні зв'язки Україну з Кримом". "Фактично це вихід Криму зі складу України, що нинішньою Конституцією не допускається!" - Обурився заступник голови парламентського комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Юрій Ключковський ("Наша Україна-Народна самооборона"). Він нагадав, що реалізація цієї ініціативи стосується зміни I розділу Конституції і вимагає проведення всеукраїнського референдуму. "Її перспективи залежатимуть від складу наступного скликання Верховної ради і позиції Віктора Януковича", - сказав Ключковський.